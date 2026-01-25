RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Rige desde este domingo una ola de calor que se extiende, en principio, hasta el jueves

Las máximas podrán superar los 35ºC en algunas zonas del país, y las mínimas estarán entre los 21ºC y 22ºC.

Playa el fin de semana con elevadas sensaciones térmicas. Foto: FocoUy

La ola de calor anunciada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) comenzó a regir este domingo y se extiende, en principio, hasta el jueves.

El pronóstico indica que una masa de aire cálida afecta la región generando emperaturas extremas.

De acuerdo a Inumet, en el sur, las máximas oscilarán entre los 33-35ºC y en el norte, serán superiores a 35ºC. Las mínimas, en todo el país, estarán entre los 21-22 ºC.

Foto: FocoUy. 
“En la faja costera atlántica por efecto de la brisa de mar las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, informó Inumet la semana pasada.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Todo el departamento.

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.

Salto: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

