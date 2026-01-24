RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PEDRERA, ROCHA

Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera

La denuncia refiere a una niña de 12 años y una adolescente de 14. Otra adolescente denunció abuso sexual. Tras la denuncia de violación, dos adolescentes fueron ubicados y buscan a uno de 18 años.

comisaría-la-pedrera

Dos menores de edad denunciaron haber sido violadas y una tercera adolescente denunció abuso sexual en el balneario La Pedrera.

Se trata de una niña de 12 años, y dos adolescentes, una de ellas de 14 años. Según esta denuncia, la violación y el abuso habría ocurrido en la madrugada de este sábado.

Según supo Willan Dialutto, corresponsal de Subrayado, la denuncia indica que las menores fueron a un local nocturno en La Pedrera, y que al amanecer se fueron a la zona de la playa del Barco con tres jóvenes, dos adolescentes y uno de 18 años.

La Fiscalía que tomó el caso comenzó con las diligencias y la Policía ubicó a dos adolescentes. Se investiga si tienen alguna participación en lo denunciado. También se busca a un joven mayor de edad. Hasta el momento no hay personas detenidas y continúa la investigación.

Tras la denuncia, las menores fueron atendidas en el hospital de Rocha acompañadas de sus padres, y luego trasladadas a médico forense.

