Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera

Dos menores de edad denunciaron haber sido violadas y una tercera adolescente denunció abuso sexual en el balneario La Pedrera .

Se trata de una niña de 12 años, y dos adolescentes, una de ellas de 14 años. Según esta denuncia, la violación y el abuso habría ocurrido en la madrugada de este sábado.

Según supo Willan Dialutto, corresponsal de Subrayado, la denuncia indica que las menores fueron a un local nocturno en La Pedrera, y que al amanecer se fueron a la zona de la playa del Barco con tres jóvenes, dos adolescentes y uno de 18 años.

Seguí leyendo Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente

La Fiscalía que tomó el caso comenzó con las diligencias y la Policía ubicó a dos adolescentes. Se investiga si tienen alguna participación en lo denunciado. También se busca a un joven mayor de edad. Hasta el momento no hay personas detenidas y continúa la investigación.

Tras la denuncia, las menores fueron atendidas en el hospital de Rocha acompañadas de sus padres, y luego trasladadas a médico forense.