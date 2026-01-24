Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente

El ministro del Interior Carlos Negro deberá presentar una licencia de conducir vigente en un plazo de 60 días, según resolvió en las últimas horas un juez de Faltas que intervino en el caso del accidente del jueves 22, cuando atropelló a un joven en moto en el Cerrito de la Victoria, y tenía el permiso vencido.

Según supo Subrayado, el joven sufrió traumatismo de miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha sin pérdida de conocimiento. A última hora de este sábado los profesionales que lo atienden firmaron el alta médica.

Fue asistido en el lugar por Negro y varias personas que se acercaron, y luego trasladado a un centro de salud por una ambulancia.

Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad ubicada en la esquina del accidente, el ministro bajó la velocidad de su camioneta pero no detuvo la marcha por completo pese a tener un cartel de Pare. Avanzó en el cruce y por su izquierda venía un joven en moto, sin casco.

Tras el impacto, el joven pasó por arriba del capó y quedó tendido frente a la camioneta.

El ministro tenía la licencia de conducir vencida, y por eso se le impuso una multa. Además, en el marco de la actuación que asumió un juez de Faltas, se le intimó a renovar el permiso y presentarlo en un plazo de 60 días.

El accidente ocurrió el jueves 22 pasadas las 6 de la tarde en la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo.

El ministro Negro se reunió el viernes con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva por el operativo de traslado de personas que viven en la calle, oportunidad en la que puso al tanto al mandatario de lo sucedido en el accidente, dijeron a Subrayado fuentes oficiales.