Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera

Declararon el joven de 18 y dos adolescentes investigados por denuncia de violación y abuso sexual de tres menores en La Pedrera . Hasta el momento no hay detenidos.

Este sábado, dos menores de edad denunciaron haber sido violadas y una tercera adolescente denunció abuso sexual en el balneario. Se trata de una niña de 12 años, y dos adolescentes, una de ellas de 14 años. Según esta denuncia, la violación y el abuso habría ocurrido en la madrugada de este sábado.

Según supo Willan Dialutto, corresponsal de Subrayado, la denuncia indica que las menores fueron a un local nocturno en La Pedrera, y que al amanecer se fueron a la zona de la playa del Barco con tres jóvenes, dos adolescentes y uno de 18 años.

La denuncia inicial la hizo un turista argentino que estaba cerca de donde sucedieron los hechos y que no conoce a las víctimas. El corresponsal Dialutto informó que el hombre vio a las menores llorando y ante lo narrado por ellas, llamó a la Policía.

Tras la denuncia, las menores fueron atendidas en el hospital de Rocha acompañadas de sus padres, y luego trasladadas a médico forense. La Fiscalía tomó el caso.

Los adolescentes investigados son de La Paloma y el mayor de la ciudad de Rocha.