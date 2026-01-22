RECIBÍ EL NEWSLETTER
altas temperaturas

Una ola de calor afectará a casi todo el país desde el domingo con "temperaturas extremas", anuncia Inumet

Una masa de aire cálida generará temperaturas extremas, con máximas de hasta 35 °C o más en el norte y mínimas elevadas en todo el territorio. Mirá el detalle.

Una ola de calor comenzará a afectar Uruguay a partir del domingo y se extenderá, al menos, hasta el jueves 29, según anunció el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El evento está asociado al ingreso de una masa de aire cálida que provocará temperaturas extremas en amplias zonas del territorio.

En la zona sur se prevén temperaturas máximas de entre 33 °C y 35 °C, mientras que en la zona norte los valores máximos serán superiores a los 35°C. En todo el país, las temperaturas mínimas se ubicarán en niveles elevados, iguales o superiores a los 21 °C o 22 °C.

Agua de OSE. Foto: FocoUy
En la faja costera atlántica, debido al efecto de la brisa marina, las temperaturas no alcanzarán los valores extremos previstos para otras regiones. La situación continuará siendo monitoreada y se informará ante eventuales cambios.

El fenómeno alcanzará a todos los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En Maldonado, las localidades comprendidas son Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo. En Rocha, las zonas afectadas son Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis al Medio y Velázquez.

