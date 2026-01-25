RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Le dieron el alta al joven que fue atropellado por el ministro del Interior; continúa la recuperación en su casa

El joven de 27 años sufrió traumatismo de miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha sin pérdida de conocimiento

cartel-de-pare-siniestro-ministro-carlos-negro-cerrito-mariana-gabetti

Le dieron el alta y continúa la recuperación en su casa el joven de 27 años que resultó lesionado tras el choque con el ministro del Interior Carlos Negro, informaron fuentes de la cartera a Subrayado.

El siniestro ocurrió en la tarde del viernes, sobre las 18:00 horas, en León Pérez y Capitán Basilio Araujo. En imágenes de una cámara de seguridad, se observó que Negro no respetó la señalización de Pare que hay en esa esquina.

Según supo Subrayado, el joven sufrió traumatismo de miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha sin pérdida de conocimiento. A última hora de este sábado los profesionales que lo atienden firmaron el alta médica y el joven volvió a su casa.

tres personas fueron heridas de arma de fuego este sabado en distintos barios de montevideo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo

Fue asistido en el lugar por Negro y varias personas que se acercaron, y luego trasladado a un centro de salud por una ambulancia.

El ministro tenía la licencia de conducir vencida, y por eso se le impuso una multa. Además, en el marco de la actuación que asumió un juez de Faltas, se le intimó a renovar el permiso y presentarlo en un plazo de 60 días.

