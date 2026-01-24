Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumple 39 años este sábado

Luis Suárez cumple 39 años este sábado y son varios los mensajes que ha recibido, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que lo presenta como Leyenda Celeste, hasta Nacional, Gremio o el Inter Miami, su actual club.

“El pistolero”, o “Salta”, como le dicen amigos de toda la vida, nació el 24 de enero de 1987 en Salto.

Es el máximo goleador histórico de la Selección Uruguaya con 69 goles en 143 partidos con la Celeste.

Campeón de América en 2011 y figura clave del cuarto puesto de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010..

"Lucho" jugó cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

En el apogeo de su carrera fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

Así lo saludó la AUF

Así lo hizo Nacional

Así el Inter Miami

Y así Gremio, entre otros