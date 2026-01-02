Rige el aumento anual de las tarifas públicas: mirá el detalle de UTE, Antel y OSE

Con el comienzo del año se produce el ajuste de tarifas de los servicios públicos que ronda el entorno del 3%, a excepción de OSE que anunció un ajuste de 8,5%.

En Antel el incremento promedio de las tarifas es del 3,5%: el plan de 40 gigas se modifica en $ 25 y el plan de 70 gigas varía en $ 30.

El plan de 160 gigas sube $ 40, mientras que la recarga mínima de celulares se modifica en $ 20.

En cuanto a UTE, el ajuste general promedio será del 4%, aunque hay diferenciales según la modalidad de consumo.

El directorio resolvió un aumento de 4% en la tarifa residencial doble horario, la tarifa de consumo básico y las generales para pequeñas y medianas empresas.

También definió una ampliación del Plan Redondo que implica un descuento de $ 2.500 (+ IVA) en la factura de UTE tras la adquisición de electrodomésticos eficientes clase A, hasta el próximo 31 de marzo.

En OSE el aumento en las tarifas fue de 8,5% desde el 1° de enero, mientras que para hogares considerados vulnerables el aumento fue de 4,8%.

En cuanto a los combustibles, el Poder Ejecutivo resolvió una pequeña reducción en el valor de las naftas y gasoil, mientras que el supergás mantiene su precio por kilo en $ 88,46. Esto determina que la garrafa de 13 kilos cuesta $ 1.150.