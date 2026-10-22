Rige doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y lluvias abundantes

Meteorología extendió la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas; ambas rigen hasta la hora 20.30.

"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Seguí leyendo Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Artigas: Todo el departamento.

Durazno: Carlos Reyles y Centenario.

Flores: Andresito.

Paysandú: Tambores.

Río Negro: Nuevo Berlín.

Rivera: Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Durazno: Baygorria.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.