El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a las 16:45.
Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Mirá qué zonas están bajo la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el Inumet.
Advertencia amarilla
Mirá las localidades afectadas.
Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Artigas: todo el departamento.
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: todo el departamento.
Soriano: Mercedes y Villa Soriano.
Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
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