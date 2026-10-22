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Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Mirá qué zonas están bajo la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a las 16:45.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el Inumet.

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Captura de video. Tormenta en Salto en la noche del miércoles.
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Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

  • Artigas: todo el departamento.

  • Paysandú: todo el departamento.

  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

  • Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

  • Salto: todo el departamento.

  • Soriano: Mercedes y Villa Soriano.

  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

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