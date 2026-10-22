Negro anunció que en noviembre se abrirá un llamado a concurso para el ingreso de mil policías en Montevideo

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este jueves que en noviembre se abrirá un llamado a concurso para el ingreso de mil efectivos exclusivamente para la Jefatura de Policía de Montevideo.

Negro compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde destacó el ingreso de 1.500 funcionarios policiales desde que comenzó la actual gestión de gobierno y otros 1.500 estarán en las calles a partir de marzo de 2027.

Convocado por la oposición, el ministro refirió a los avances del Plan Nacional de Seguridad Pública, y manifestó preocupación por el aumento de los homicidios en el tercer trimestre del año, atribuyendo en mayor medida a un incremento de la criminalidad entre bandas. "El fenómeno criminal de la lucha de bandas merece un abordaje especial", aseguró.

"La estrategia en materia de seguridad pretende trabajar sobre evidencia, que indica que hay que intervenir en los fenómenos delictivos de acuerdo a la naturaleza de cada uno. No todos los homicidios son iguales, no se cometen por las mismas motivaciones. Intervenir focalizadamente en determinado tipo de homicidios es lo que a nivel internacional demuestra que da resultado", indicó.

Negro señaló que la Policía ha realizado operaciones focalizadas en este tipo de homicidios en determinadas zonas y que como resultado se ha constatado una "baja importante", de más de 40%, en el número de homicidios en áreas donde se concentra la mayoría de los crímenes. "Una baja considerable en esos territorios termina repercutiendo fuertemente en los demás. Vamos por ahí en materia de prevención de los homicidios", afirmó.

Negro sostuvo que las operaciones de combate al crimen organizado han llevado a que 35 líderes de bandas de narcotraficantes estén en prisión desde el inicio de la gestión. Además, hubo más de 140 operaciones de lavado de activos, con cifra récord de embargos.

En cuanto a la Rendición de Cuentas, el ministro valoró el incremento en el patrullaje, la adquisición de autos, motos y comisarías móviles, y la incorporación de tecnología para "blindar" la frontera y el área metropolitana con arcos digitales que captarán el movimiento de otros países y el ingreso y la salida de la capital.

Como resultado del patrullaje, Negro destacó la reducción de los delitos contra la propiedad. Asimismo, remarcó la importancia de la regulación de las armas y municiones con aumento de penas para quienes tengan armas modificadas o con la identidad adulterada, y la regulación de la comercialización de municiones para evitar que terminen en manos de delincuentes.

Negro respondió al diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, sobre la cantidad de policías en la actual administración. El ministro indicó que se van de la Policía unos 90 efectivos por mes, por lo que el recambio es importante. Sin embargo, sostuvo que: "tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado".

Gurméndez expresó su insatisfacción por la comparecencia de Negro a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. "El ministro no parece reaccionar, se siente un grado de normalización de la situación", aseguró y reclamó cambios a la situación actual. "Si el gobierno realmente quiere cambiar la pisada, quiere reaccionar frente a estas situaciones, me queda claro que es el presidente Orsi el que tiene la palabra, que tiene que involucrarse que tiene que definir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con quién lo va a hacer", aseguró.