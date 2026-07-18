El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el nivel de alerta por mal tiempo este sábado de tarde: cesó la advertencia naranja y rige una amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
Cesó la advertencia naranja de Meteorología y queda una amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Meteorología actualizó el nivel de alerta por mal tiempo este sábado de tarde: cesó la advertencia naranja y rige una amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
La actualización se hizo a la hora 16:40 y rige hasta las 18:40.
“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
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