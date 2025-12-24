RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA TRES DEPARTAMENTOS

Rige advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

El fenómeno que afecta a tres departamentos podrá ocasionar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

TORMENTAS--CIUDAD--FOCO-UY

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

imm monitorea calidad del agua en playas: las unicas inhabilitadas son miramar y puerto del buceo
IMM monitorea calidad del agua en playas: las únicas inhabilitadas son Miramar y puerto del Buceo

Las principales localidades son:

Colonia: Todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier.

Soriano: Cardona y Santa Catalina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2003953303017722361&partner=&hide_thread=false

