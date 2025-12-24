Rige advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Meteorología emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que rige hasta la hora 20:15.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Las principales localidades son: Colonia: Todo el departamento. San José: Ecilda Paullier. Soriano: Cardona y Santa Catalina. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2003953303017722361&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica naranja por Tormentas fuertes y puntualmente severas

Se actualizará a las 20:15 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/4KLRkKXCZY — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) December 24, 2025

