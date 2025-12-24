Meteorología emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que rige hasta la hora 20:15.
Rige advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
El fenómeno que afecta a tres departamentos podrá ocasionar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.
En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
Las principales localidades son:
Colonia: Todo el departamento.
San José: Ecilda Paullier.
Soriano: Cardona y Santa Catalina.
