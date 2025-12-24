IMM monitorea calidad del agua en playas: las únicas inhabilitadas son Miramar y puerto del Buceo

La Intendencia de Montevideo trabaja en el monitoreo de calidad del agua y asegura que las únicas inhabilitadas son playa Miramar y puerto del Buceo.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, dijo a Subrayado que el monitoreo que lleva adelante la comuna da garantías de que si aparece algún problema, se comunica a través de la página web o en la torre del guardavidas.

"Hemos facilitado el acceso, ahora hay un botón que dice playas y están todos los datos. Si en la página web o en la torre del guardavidas alguien ve una bandera sanitaria roja con cruz verde, quiere decir que allí hay un problema y se recomienda que no se use para baño", explicó.

La intendencia realiza mediciones de calidad dos o tres veces por semana y para el verano espera sumar una nueva tecnología a los testeos.

"Algo así como laboratorios móviles que van a estar circulando por las distintas playas. En total van a ser cuatro camionetas con este formato y que nos van a dar información en menor tiempo y nos va a permitir aumentar notoriamente la frecuencia", destacó.

Según el jerarca, en este momento todas las playas están habilitadas y con buena calidad de agua.

"Seguimos monitoreando todas las playas de Montevideo. Coliformes lo evaluamos a partir del trabajo del laboratorio y la presencia de cianobacterias o de algún otro factor lo evalúa el guardavidas. En caso de problemas de una cosa o la otra, inmediatamente se comunica colocando la bandera sanitaria", comentó.

Herou dijo que desde el 15 de noviembre hubo cinco casos que les llamaron la atención, dos de coliformes, uno en playa Miramar y otro caso en playa Pocitos.