Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos.
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
El fenómeno que rige hasta la hora 20:50 podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
Las principales localidades son:
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Durazno: Durazno y Sarandí del Yí.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
Maldonado: Los Talas.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, San Luis Al Medio y Velázquez.
Treinta y Tres: Todo el departamento.
Dejá tu comentario