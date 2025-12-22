Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Seguí leyendo Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas

Las principales localidades son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Durazno: Durazno y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Los Talas.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, San Luis Al Medio y Velázquez.

Treinta y Tres: Todo el departamento.