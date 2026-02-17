Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. El fenómeno comenzó este martes a las 08:00 y será actualizado a las 12:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario afecta el país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Inumet informó que continuará monitoreando la situación y comunicará eventuales cambios.

Seguí leyendo Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos

image

Advertencia amarilla.

Las localidades comprendidas en la advertencia son:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Arapey, Belén, Constitución, Migliaro, Saucedo y Termas del Arapey.