Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes ; el fenómeno rige hasta la hora 19.00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. }

En las zonas comprendidas por la advertencia podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Canelones: San Ramón.

Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.