Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 19.00.
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
El fenómeno que se extiende hasta la hora 19.00 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. }
En las zonas comprendidas por la advertencia podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Canelones: San Ramón.
Durazno: Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.
