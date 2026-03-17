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Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; afecta 8 departamentos

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

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Un frente frío afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

el agua es segura para el consumo humano, sostuvo el presidente de ose e intensifica acciones en lavalleja
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"El agua es segura para el consumo humano", sostuvo el presidente de OSE e intensifica acciones en Lavalleja

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Las Palmas y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Tacuarembó: Caraguata, Las Toscas y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

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