Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; afecta 8 departamentos

Un frente frío afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

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Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Las Palmas y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Tacuarembó: Caraguata, Las Toscas y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Todo el departamento.