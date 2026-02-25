RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cinco delincuentes condenados y uno imputado tras megaoperativo por tráfico de armas

Cinco personas fueron condenadas y una imputada tras el megaoperativo realizado en Montevideo y Canelones para desarticular a un grupo criminal dedicado al tráfico de armas. Video del operativo.

El lunes la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional desplegó un megaoperativo con 16 allanamientos simultáneos en Malvín Norte (zona de Boix y Merino), Flor de Maroñas, Parque Batlle, Cerro, Barra de Carrasco y Solymar.

La investigación comenzó en junio del año pasado y apuntaba a desarticular a un grupo de delincuentes dedicado al tráfico de armas, que operaba principalmente en Malvín Norte.

En total hubo 10 personas detenidas y en las últimas horas cinco fueron condenadas con penas que van desde los 8 meses de libertada a prueba hasta los tres años de cárcel por delitos como suministro de drogas, tráfico interno de armas y municiones, receptación y porte de armas.

Una sexta persona fue imputada por un delito de negociación de sustancias y fue a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

La situación judicial de la séptima persona aún está por resolverse y otras tres, que son dos hombres y una mujer quedaron en libertad.

Durante los allanamientos, que se hicieron con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado, la Dirección de Investigaciones y la Aviación Policial, se incautaron cuatro pistolas de distintos calibres y un revólver, más de 600 municiones, cartuchos, 18 cargadores, algunos con extensibles para tener mayor poder de fuego, dos granadas, dos chalecos antibalas, envoltorios de cocaína, pasta base, 22 celulares y dinero.

El Ministerio del Interior publicó un video del operativo en Malvín Norte.

VIDEO POLICIA OPERATIVO TRAFICO ARMAS

