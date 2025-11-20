Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 11 departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes ; el fenómeno rige hasta la hora 21:40

"Precipitaciones abundantes acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes comenzarán a afectar el sur del país. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indica el comunicado.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Cerro Colorado y La Casilla.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Río Negro: Fray Bentos y Los Arrayanes.

Rocha: Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.