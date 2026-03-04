Advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Una advertencia amarilla del Inumet rige para el este del país, desde Rivera hasta Rocha, por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, dice Meteorología.

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.