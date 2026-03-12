Orsi consideró "raro" que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico y dijo que estaría "dispuesto" a ir

Orsi consideró "raro" que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico en la región.

Consultado en rueda de prensa este jueves, Orsi dijo que esto fue un tema de conversación con otros presidentes el miércoles en Chile, durante la asunción del presidente José Antonio Kast.

"Es raro, es raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile, incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí. Ya que el tema era narcotráfico y crimen organizado, expresamente dijo, por qué no invitamos a Uruguay. Lo dijo adelante del resto y todos fueron contestes en que podía ser”, dijo Orsi.

"Nosotros vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos como por ejemplo la CELAC. Creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos, y ahí compartimos, no hay dos visiones del asunto”, agregó.

Consultado acerca de si asistiría a una nueva reunión si lo invitan, Orsi respondió: “Es que ya pasó eso. Por supuesto que cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar”.

"Lo que yo leí de lo que pasó ahí (en la reunión con Trump) es que se coincidió en problemas o en estrategias para enfrentar ese problema que es el narcotráfico y el crimen organizado. Si lo analizamos, y lo analizamos mano a mano con alguno de ellos ayer, coincidimos. La forma, a veces, tiene mucho de dato, lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos”, agregó el presidente.

Entre los invitaros por Trump a esta alianza estuvieron los presidentes de El Salvador, Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como al presidente (electo por entonces) de Chile.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todos, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados.