Shakira anunció que cantará el himno del Mundial 2026. El estreno de la canción será el 14 de mayo.
"Dai Dai": Shakira anunció que canta el himno del Mundial 2026 y mostró un adelanto
La cantante de "Waka Waka" y "La La La" vuelve a ser la voz de un himno mundialista.
"Dai Dai" es el nombre de la canción que la cantante colombiana presentó bailando en el Maracaná.
"Estamos listos", escribieron en las redes de la artista junto con el video.
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Bajo la luna llena, la colombiana Shakira cantó a una marea humana en la playa de Rio de Janeiro
En 2010 con "Waka Waka" y en 2014 con "La La La" la colombiana ya fue la voz oficial de las canciones del Mundial.
Mirá el adelanto completo:
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