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"Dai Dai": Shakira anunció que canta el himno del Mundial 2026 y mostró un adelanto

La cantante de "Waka Waka" y "La La La" vuelve a ser la voz de un himno mundialista.

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Shakira anunció que cantará el himno del Mundial 2026. El estreno de la canción será el 14 de mayo.

"Dai Dai" es el nombre de la canción que la cantante colombiana presentó bailando en el Maracaná.

"Estamos listos", escribieron en las redes de la artista junto con el video.

Shakira en Río de Janeiro. Foto: AFP
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Bajo la luna llena, la colombiana Shakira cantó a una marea humana en la playa de Rio de Janeiro

En 2010 con "Waka Waka" y en 2014 con "La La La" la colombiana ya fue la voz oficial de las canciones del Mundial.

Mirá el adelanto completo:

From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5-14. We’

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