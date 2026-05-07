"Dai Dai": Shakira anunció que canta el himno del Mundial 2026 y mostró un adelanto

Shakira anunció que cantará el himno del Mundial 2026. El estreno de la canción será el 14 de mayo.

"Dai Dai" es el nombre de la canción que la cantante colombiana presentó bailando en el Maracaná.

"Estamos listos", escribieron en las redes de la artista junto con el video.

En 2010 con "Waka Waka" y en 2014 con "La La La" la colombiana ya fue la voz oficial de las canciones del Mundial. Mirá el adelanto completo: From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5-14. We’

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