Revancha de Reyes: sigue el mismo número hace más de 10 años y el viernes ganó el primer premio

Revancha de Reyes, a la hora 21:11 salió el primer premio, con el número 17.719.

El viernes de noche se sorteó la Revancha de Reyes con 80 millones de pesos para el primer premio.

El número ganador, 11.719, lo compró una mujer que lo sigue desde hace más de 10 años, según informan desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas .

La clienta compró dos fracciones de ese número en la Agencia 81 de Ciudad Vieja, en el comercio ubicado en Piedras 405, esquina Zabala, Montevideo.

Según información de Loterías, la mujer que compró el número ganador no es de la zona.

Esa agencia ya ha vendido otras veces el primer premio, tanto de El Gordo de Fin de Año como la Revancha de Reyes.

Este año la Revancha de Reyes “distribuyo unos 150.000 millones de pesos”, agrega el informe de la Dirección de Loterías y Quinielas.

Video: El momento en el que sale el primer premio:

Los resultados son:

1- 11.719 con $ 80.000.000 11- 24.861 con $ 200.000

2- 19.088 con $ 5.000.000 12- 22.475 con $ 200.000

3- 19.760 con $ 2.000.000 13- 18.951 con $ 200.000

4- 37.106 con $ 1.000.000 14- 28.394 con $ 200.000

5- 34.251 con $ 1.000.000 15- 37.419 con $ 200.000

6- 39.210 con $ 400.000 16- 00924 con $ 200.000

7- 14.071 con $ 400.000 17- 27.812 con $ 200.000

8- 37.620 con $ 400.000 18- 09586 con $ 200.000

9- 19.921 con $ 400.000 19- 03089 con $ 200.000

10- 31.990 con $ 400.000 20- 26.129 con $ 200.000