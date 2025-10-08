Reunión clave en Presidencia con varios ministros por conflicto en el puerto, asiste también el sindicato de TCP

A la hora 13, en Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia , Alejandro Sánchez, se reúne con el ministro de Trabajo, Juan Castillo; y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, por el conflicto que tiene paralizado a gran parte del puerto de Montevideo.

A la reunión fueron invitados dirigentes del sindicato de trabajadores de la empresa Katoen Natie – Terminal Cuenca del Plata ( TCP ), que están de paro desde el jueves pasado.

Esta medida afecta a cerca del 70% de la operativa comercial del principal puerto de Uruguay, lo que genera pérdidas millonarias, según denunció la Unión de Exportadores y la gremial de transportistas de carga.

Cumbre en Torre Ejecutiva por el conflicto en el puerto: el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reúne en minutos con los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Lucía Etcheverry (Transporte). Informa @Vdelossantos | https://t.co/3IPUuIFpgS pic.twitter.com/lDQjNZ25O1

Seguí leyendo Comisión del Senado trató proyecto de ley de eutanasia, que pasa la semana próxima al plenario

Esta reunión en Presidencia se realiza dos horas antes del plazo que puso Katoen Natie para que los trabajadores de TCP vuelvan a sus tareas. Si no lo hacen a la hora 15 de este miércoles, la empresa denunciará el convenio colectivo y con ello cesará los beneficios laborales para todos los trabajadores. Así lo anunció en un mail enviado a cada trabajador en la tarde del martes.

Como respuesta, el sindicato rechazó esta medida, mantiene el conflicto y el paro en TCP, y este miércoles analiza la posibilidad de extender el paro a todos los puertos del país.

En este marco, el Poder Ejecutivo se reúne de manera urgente con los ministros que tienen participación en el tema, y con el sindicato (Supra) para intentar llegar a una solución.

El conflicto se originó por la puesta en marcha de un nuevo software operativo en TCP, que el sindicato sostiene se hizo sin consulta previa a los trabajadores.

La empresa y el sindicato concuerdan en que este nuevo sistema operativo no provocará despidos. Sin embargo, el sindicato sostiene que es la oportunidad para reducir la jornada laboral a 6 horas, sin recorte de salario, lo la empresa rechaza.