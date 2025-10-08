RECIBÍ EL NEWSLETTER
Comisión del Senado trató proyecto de ley de eutanasia, que pasa la semana próxima al plenario

Para el senador Borbonet, la importancia en aprobar el proyecto está en entender que "es un derecho" a garantizar, se esté de acuerdo o no con la eutanasia.

daniel-borbonet-palacio

La comisión de Salud del Senado trató este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, que cuenta con la aprobación de Diputados, y pasa la semana próxima al plenario de la Cámara Alta.

El senador frenteamplista Daniel Borbonet, explicó que se trata de un proyecto de ley que tiene más de cinco años y en que han trabajado distintos actores políticos.

"En esa construcción, tuvo muchos aportes y muchos consensos. Terminaron con 64 en 92 diputados aprobándolo. ¿Qué quiere decir? Que se sumaron, y esto transversaliza a los partidos. Esto, tanto Frente Amplio -alguno no lo votó-, como Partido Colorado, Partido Nacional", sostuvo.

"Es un proyecto de ley que al llegar al Senado vino con un consenso enorme, y en el Senado también recibimos a todas las agrupaciones e instituciones que pidieron audiencias, desde el arzobispo Sturla hasta las agrupaciones profesionales, autoconvocados, y se escucharon a todos con mucho respeto", destacó.

Para Borbonet, la importancia en aprobar el proyecto está en entender que "es un derecho" a garantizar, se esté de acuerdo o no con la eutanasia.

