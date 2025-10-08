RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADO

Blancos y colorados citan de urgencia al ministro Juan Castillo al Senado por conflicto en el puerto

“Es el responsable de esta situación”, dijo el senador colorado Robert Silva. La senadora Graciela Bianchi cuestionó “la inoperancia” del ministro Juan Castillo.

Robert-Silva-y-Graciela-Bianchi-senado-octubre

El senador colorado Robert Silva expresó “tremenda preocupación por la gravedad del conflicto”, y anunció el llamado de Castillo a la Comisión de Relaciones Laborales del Senado.

“Vamos a solicitar la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, que es el responsable de esta situación”, dijo Silva, y agregó: “Lamentablemente el país ya tiene un antecedente donde nosotros, con (Graciela) Bianchi, lo advertimos una y otra vez, que fue el terrible conflicto de la pesca”.

comision del senado trato proyecto de ley de eutanasia, que pasa la semana proxima al plenario
Seguí leyendo

Comisión del Senado trató proyecto de ley de eutanasia, que pasa la semana próxima al plenario

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que este conflicto en la empresa Katoen Natie (socia mayoritaria de TCP) se parece al de la peca “en algunas cosas, sobre todo en la inoperancia del ministro de Trabajo que es el responsable”.

“Lamentablemente tendremos que recordarle otra vez que cuando se es ministro no importa de qué partido político vengamos, sino que se es ministro de todo el país”, dijo Bianchi, en referencia a que Juan Castillo es uno de los dirigentes políticos más notorios del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Este sector del Frente Amplio tiene gran presencia y peso en varios sindicatos.

El Frente Amplio, en tanto, citará a la misma comisión del Senado a la empresa Katoen Natie (socio mayoritario en TCP, junto a la ANP), y al sindicato de la compañía. Así lo anunció el senador socialista Gustavo González.

GONZALEZ PUERTO

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
EN UN CONTROL VEHICULAR

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"

"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
TRES DETENIDOS Y TRÁNSITO CONGESTIONADO

Persecución y choque entre un auto y un móvil de Caminera en los accesos a Montevideo
operativo de búsqueda

Un kayak se dio vuelta en el Río de la Plata y una persona logró llegar a tierra pero otra esta desaparecida

Te puede interesar

Blancos y colorados citan de urgencia al ministro Juan Castillo al Senado por conflicto en el puerto video
SENADO

Blancos y colorados citan de urgencia al ministro Juan Castillo al Senado por conflicto en el puerto
Foto: FocoUy. Presidencia, Torre Ejecutiva.
TORRE EJECUTIVA

Reunión clave en Presidencia con varios ministros por conflicto en el puerto, asiste también el sindicato de TCP
Álvaro Reinaldo, sindicato portuario.  video
HAY REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Sindicato portuario analiza hoy si extiende el conflicto en TCP a todo el país, con afectación a otros puertos

Dejá tu comentario