Blancos y colorados citan de urgencia al ministro Juan Castillo al Senado por conflicto en el puerto

Blancos y colorados resolvieron este miércoles convocar de manera urgente al ministro de Trabajo Juan Castillo al Senado por el conflicto sindical en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que mantiene paralizado a cerca del 70% del puerto de Montevideo desde el jueves de la semana pasada.

El senador colorado Robert Silva expresó “tremenda preocupación por la gravedad del conflicto”, y anunció el llamado de Castillo a la Comisión de Relaciones Laborales del Senado.

“Vamos a solicitar la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, que es el responsable de esta situación”, dijo Silva, y agregó: “Lamentablemente el país ya tiene un antecedente donde nosotros, con (Graciela) Bianchi, lo advertimos una y otra vez, que fue el terrible conflicto de la pesca”.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que este conflicto en la empresa Katoen Natie (socia mayoritaria de TCP) se parece al de la peca “en algunas cosas, sobre todo en la inoperancia del ministro de Trabajo que es el responsable”.

“Lamentablemente tendremos que recordarle otra vez que cuando se es ministro no importa de qué partido político vengamos, sino que se es ministro de todo el país”, dijo Bianchi, en referencia a que Juan Castillo es uno de los dirigentes políticos más notorios del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Este sector del Frente Amplio tiene gran presencia y peso en varios sindicatos.

El Frente Amplio, en tanto, citará a la misma comisión del Senado a la empresa Katoen Natie (socio mayoritario en TCP, junto a la ANP), y al sindicato de la compañía. Así lo anunció el senador socialista Gustavo González.