UNA SEMANA DE PARO

Retoman operativa en TCP este jueves de mañana tras acuerdo entre el sindicato portuario y el gobierno

El puerto de Montevideo vuelve a funcionar a pleno esta mañana con el regreso de la actividad a TCP tras el acuerdo entre el sindicato y el gobierno alcanzado ayer en Presidencia.

En tanto, la atención de camiones se iniciará a partir de las 9 de la mañana para evitar demoras y aglomeraciones por la coordinación y los ajustes que se deben realizar en el sistema informático Navis, uno de los aspectos que generó el conflicto que prácticamente paralizó la operativa portuaria desde hace una semana.

Además, el servicio de atención al cliente estará disponible para cualquier consulta a partir de las 6:30 de la mañana al correo electrónico [email protected] o a través del teléfono 2915 8556 interno 229.

