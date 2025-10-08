Retoman operativa en TCP este jueves de mañana tras acuerdo entre el sindicato portuario y el gobierno

En tanto, la atención de camiones se iniciará a partir de las 9 de la mañana para evitar demoras y aglomeraciones por la coordinación y los ajustes que se deben realizar en el sistema informático Navis, uno de los aspectos que generó el conflicto que prácticamente paralizó la operativa portuaria desde hace una semana.

Desde TCP, ponen a disposición de los camioneros la visualización de la cámara de seguridad ubicada en el acceso A al Puerto de Montevideo para conocer en tiempo real el estado de situación de ese ingreso a la terminal.

Además, el servicio de atención al cliente estará disponible para cualquier consulta a partir de las 6:30 de la mañana al correo electrónico [email protected] o a través del teléfono 2915 8556 interno 229.

