RECIBÍ EL NEWSLETTER

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

Uno fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago. El otro, por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

El más joven fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril. Su padre, por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada, también con prisión preventiva pero hasta el 7 de enero.

El abogado de los imputados, Martín Frustaci, presentó la apelación a la resolución de la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
Seguí leyendo

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero

El hijo del policía retirado había sido imputado la semana pasada y ya cumplía prisión preventiva, pero fue sacado de la cárcel de forma transitoria para declarar por el atentado. Su padre había sido detenido y se le incautaron balas del Ministerio del Interior.

De acuerdo a la investigación policial, ambos están vinculados a la logística del atentado. El de 28 años había llegado a Uruguay desde Bolivia hacía poco tiempo y habría estado planificando esto con el actor intelectual, que todavía no se sabe quién es, aunque se apunta al narcotraficante Sebastián Marset.

Con estas dos nuevas imputaciones, son cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
EN UN CONTROL VEHICULAR

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"

"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
PLAZO HASTA LA HORA 15

TCP da plazo hasta hoy de tarde para volver a trabajar o cesa los beneficios para todos los empleados
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"

Te puede interesar

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado.
ACUSACIÓN FISCAL

Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
Policiales

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero
Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos, que pasa a Diputados
PARLAMENTO

Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos, que pasa a Diputados

Dejá tu comentario