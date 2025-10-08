Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

La Justicia imputó a policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero .

El más joven fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril. Su padre, por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada, también con prisión preventiva pero hasta el 7 de enero.

El abogado de los imputados, Martín Frustaci, presentó la apelación a la resolución de la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

El hijo del policía retirado había sido imputado la semana pasada y ya cumplía prisión preventiva, pero fue sacado de la cárcel de forma transitoria para declarar por el atentado. Su padre había sido detenido y se le incautaron balas del Ministerio del Interior.

De acuerdo a la investigación policial, ambos están vinculados a la logística del atentado. El de 28 años había llegado a Uruguay desde Bolivia hacía poco tiempo y habría estado planificando esto con el actor intelectual, que todavía no se sabe quién es, aunque se apunta al narcotraficante Sebastián Marset.

Con estas dos nuevas imputaciones, son cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.