Sindicato del puerto considera "una conquista" la posibilidad de negociar con TCP durante 10 días

El sindicato de trabajadores del puerto considera “una conquista” la posibilidad de negociar durante 10 días con la empresa Katoen Natie, propietaria en un 80% de la Terminal Cuenca del Plata ( TCP ), dijo este jueves el presidente del sindicato único del puerto y ramas afines Alejandro Díaz.

Esta negociación durante los próximos 10 días corridos fue el acuerdo alcanzado con el gobierno para levantar el paro que había comenzado el jueves 2 en TCP.

El conflicto se originó por la puesta en práctica del nuevo software de gestión de contenedores Navis 4. El sindicato sostiene que se aplicó sin negociación previa con los trabajadores y por ello inició un paro que duró una semana, hasta que intervino directamente la Presidencia de la República.

Con este acuerdo para negociar hasta el sábado 18, la actividad en TCP se retomó este jueves a las 7 de la mañana con el nuevo software Navis, dijo Alejandro Díaz al programa Arriba Gente de Canal 10.

“La negociación estaba cerrada, la empresa no quería discutir la afectación del Navis 4”, aseguró Díaz, y agregó: “Esto es una conquista porque una puerta que estaba cerrada y estaba en blanco y negro, bueno, tenemos 10 días para poder negociar”.

“El sindicato portuario siempre apela a la negociación, porque si no hay mesa de negociación no hay acuerdo”, apuntó.

“Esperamos que se discuta cómo impacta este software en el trabajo y la seguridad laboral”, dijo Díaz, e insistió en que el sindicato de TCP irá “por la reducción de la jornada laboral”.