Justicia define este jueves si extiende prisión preventiva a Penadés o le otorga domiciliaria

Una audiencia judicial se celebrará este jueves en Montevideo para definir si el exsenador Gustavo Penadés aguardará el juicio en su contra por delitos de índole sexual en prisión preventiva o con arresto domiciliario.

El exlegislador se encuentra en la cárcel de Florida cumpliendo prisión preventiva al ser imputado por 22 delitos. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio que, aún, no ha comenzado.

El miércoles la fiscal a cargo de la investigación, Isabel Ithurralde, presentó la acusación en la que pidió una pena de 16 años de reclusión . Horas después se realizará una audiencia para definir si Penadés aguardará el juicio tras las rejas, o en su casa. Las medidas cautelares de los imputados se revisan, por lo general, cada seis meses.

Toda persona tiene derecho a esperar el juicio en libertad, establece la Constitución, aunque hay algunas excepciones: generalmente los fiscales piden la prisión preventiva si creen –y presentan pruebas– de que el imputado puede llegar a entorpecer la investigación o amedrentar a víctimas o testigos.

En esta ocasión la acusación ya está presentada. El Ministerio Público argumenta, en general, que el imputado ya conoce la pena y los delitos por los que lo acusa, y eso puede llevar a su fuga del país. En tanto, los abogados de los imputados indican que la investigación está concluida y que no hay riesgo de que se entorpezca el proceso.

Luego de presentada la acusación fiscal, se les dan 30 días a las defensas para que hagan sus descargos. Cumplido este paso se hará la audiencia judicial de control de acusación, instancia clave donde el juez decide qué pruebas pasan al juicio y cuáles no. Esto puede ocurrir antes de fin de año o en febrero de 2026, tras la feria judicial.

Resuelto eso, se pasa al juicio oral –será el año próximo–. Benech afirmó que el juicio oral "es la instancia de máxima garantía que ofrece el sistema de justicia". "La Fiscalía considera que tiene elementos suficientes y sólidos para acusar", destacó.

El proceso, los delitos sexuales y el caso de Mauvezín.

SEBASTIÁN-MAUVEZIN-Y-JUAN-FERNÁNDEZ-LECCHINI-foco-uy.jpg Foto: FocoUy. Sebastián Mauvezín y Juan Carlos Fernández Lecchini, su abogado.

Ithurralde, fiscal de Delitos Sexuales, pidió este miércoles 16 años de prisión para Penadés, por la investigación que realiza en su contra desde el 10 de octubre de 2023 cuando el exsenador fue imputado por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

Ese mismo día fue imputado también el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ithurralde solicitó, en su caso, 6 años de cárcel.

El 5 de febrero de 2025, la Justicia había dispuesto que ambos pasaran a cumplir la medida cautelar con arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica, pero una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la decisión y Penadés y Mauvezín volvieron a la cárcel.

El 14 de mayo, se amplió la imputación a Penadés por reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor por cuatro nuevas víctimas. Y el 27 de agosto, el exsenador fue imputado además por violencia privada por un episodio que ocurrió en 2014.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, explicó a Subrayado que en el caso de Penadés hubo una variación en la tipificación de los delitos y pasó de 11 a 10 delitos de retribución o promesa de retribución, además se entendió que el delito de corrupción de menores está incluido en el resto de los delitos. En el caso de Mauvezín, se mantuvo la imputación inicial.