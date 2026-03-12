Retiran vehículos abandonados en Boix y Merino, epicentro de violencia en Malvín Norte

Rapiñas con violencia extrema, robos y arrebatos en la zona de Boix y Merino , en Malvín Norte , son denunciados cada mes ante la Policía. La infraestructura del lugar favorece al delito y al rápido escondite de los delincuentes, que actúan a cualquier hora.

En 2025 la Policía recibió entre 100 y 150 denuncias mensuales por rapiñas, arrebatos y hurtos, solo en la zona de Boix y Merino y Espronceda, o calle 6, dijeron fuentes policiales a Subrayado. El barrio está intervenido por Interior desde 2024.

En especial, un espacio verde cercano a la plaza de Boix y Merino es utilizada para abandonar vehículos, muchos de los cuales terminan incendiados y vandalizados. Este miércoles, el Ministerio del Interior anunció que, tras coordinaciones con la Intendencia de Montevideo ( IMM ), quitará la chatarra de allí.

El objetivo, afirmó la cartera, es evitar la ocupación indebida del espacio público. “En tal sentido, (…) se estará realizando este jueves y viernes el retiro de vehículos que se encuentran abandonados”, señala la comunicación oficial.

Al mediodía, asistirán al lugar el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Víctor Abal; el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez; y el prosecretario de la IMM, Diego Olivera.