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MONTEVIDEO

Retiran la palmera que homenajea a Juana de Ibarbourou en la rambla de Pocitos, afectada por el picudo rojo

La palma estaba en ese punto desde 1966 y en la inauguración estuvo presente la poetiza. Ahora, retiran sus ocho metros de altura.

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La rambla de Pocitos se quedó sin la palmera que homenajeaba a Juana de Ibarbourou.

Este ejemplar de phoenix fue consumido por el picudo rojo y la Intendencia de Montevideo contrató a una empresa para retirarla del punto en el que está.

En mayo hubo un intento por parte de la Intendencia de Montevideo de intervenirla, para no dejarla morir, pero no se pudo recuperar.

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La palmera, de más de 8 metros de altura, es retirada en partes. Se comenzó por la copa y ahora fraccionan el tronco.

Fue plantada en 1966 y la propia Juana de Ibarbourou estuvo presente ese día. Al lado de la palmera, un monolito recuerda el poema "Soneto a una palma", escrito por la poetiza.

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