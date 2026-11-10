Banco República habilitó los préstamos especiales para jubilados y pensionistas con tasas bonificadas

El Banco República (BROU) habilitó los préstamos especiales para jubilados y pensionistas con tasas de interés bonificadas. Esta semana, lo podrán solicitar o renovar quienes tengan usuario web e-BROU.

La gerenta general del BROU, Mariela Espino, indicó que desde este lunes 9 está habilitada la posibilidad para los usuarios web del BROU. El trámite se puede realizar durante las 24 horas con acreditación inmediata.

Espino explicó que una de las características de la campaña es que se pueden renovar los préstamos, sin importar la cantidad de cuotas que tengan pagas sin llegar al tercio, que es lo que se exigen habitualmente.

A partir del lunes 16 de noviembre comenzará la atención presencial en las 130 sucursales del banco para quienes cobran sus pasividades a través del BROU, de acuerdo al último dígito (verificador) de la cédula. La atención se realiza con horario extendido.

Dígitos 0 y 1: lunes 16/11.

Dígitos 2 y 3: martes 17/11.

Dígitos 4 y 5: miércoles 18/11.

Dígitos 6 y 7: jueves 19/11.

Dígitos 8 y 9: viernes 20/11.

En tanto, a partir del lunes 24 de noviembre, la atención presencial es para quienes no cobran sus pasividades en el banco, según el detalle.

Dígitos 0 y 1: martes 24/11.

Dígitos 2 y 3: miércoles 25/11.

Dígitos 4 y 5: jueves 26/11.

Dígitos 6 y 7: viernes 27/11.

Dígitos 8 y 9: lunes 30/11.

El cronograma se volverá a repetir en el mes de diciembre. El BROU otorga entre 130.000 y 140.000 préstamos a pasivos cada año.