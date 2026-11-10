El informe de Jurídica del MSP a Presidencia que hizo que Orsi revocara decisión de Lustemberg en el caso Barrera

La resolución del presidente Yamandú Orsi y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que revocó la decisión de la propia ministra que redujo de cinco a tres años la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles condenada por mala praxis por la muerte de Soledad Barrera durante una cirugía, se basó en un nuevo informe de la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) del 28 de octubre, remitido a Presidencia de la República.

De acuerdo al documento al que accedió Subrayado , firmado por el director de Jurídica del MSP, Martín Esposto, sugiere hacer lugar a la revocación parcial de la resolución del 1º de octubre de 2025 que redujo la sanción, "elevándola a cinco años de inhabilitación profesional sujeta a revaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar previo al vencimiento del plazo".

El informe sostiene que tras el recurso de revocación presentado por la madre de Soledad Barrera ante la decisión de Lustemberg y los hechos ocurridos luego, "fundamentalmente los elementos probatorios que no se tenían a esa fecha y hoy sí se tienen y son los que en definitiva imponen realizar una revisión de lo oportunamente resuelto".

"Asiste razón a la recurrente (madre de Barrera) en cuanto sostiene que no se le confirió vista ni se notificó el acto objeto de estas actuaciones y que por tanto habilita a promover el recurso", indica el documento, y agrega que "resulta pertinente en esta oportunidad sí valorar parte de la prueba que se presentó conjuntamente con el recurso, la cual no se tenía al momento de la adopción de la resolución recurrida". Entre esos nuevos elementos, están los acuerdos en la justicia civil y penal, las pericias y probanzas diligenciadas, y la investigación administrativa dispuesta por la mutualista Sociedad Médica Universal.

De los nuevos elementos, se destaca el informe del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses remitido a la Fiscalía que considera que "no fue apropiada la extubación en sala de operaciones", ya que debió ser reintubada en el propio block quirúrgico. Además, "no queda claro que la anestesióloga hubiera notificado al equipo médico quirúrgico en la sala de block de operaciones, ni que haya asignado a un responsable de continuar con el control anestésico durante su ausencia", tampoco se pudo afirmar con precisión cuanto tiempo no estuvo presente en la sala. También, se considera que la extubación posterior a un paro cardiorrespiratorio fue inapropiada.

"Estamos frente a un apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología enfrentando a esta situación", afirma.

El informe de Jurídica del MSP a Presidencia también considera el acuerdo civil alcanzado por la madre de Soledad Barrera y con la anestesista Miralles por 70.000 dólares.

Con respecto a la investigación realizada por la mutualista, se afirma que Miralles no integra la nómina de dependientes y que trabajaba como profesional independiente, convocada desde 2022 para determinadas intervenciones. Además, los responsables del prestador fueron informados de "supuestas actitudes irregulares" de Miralles, que motivaron una investigación interna y desde abril de 2024 no fue convocada a ninguna cirugía.

"Se impone en el caso reconsiderar los hechos, a la luz de la nueva probanza recabada en forma posterior al dictado de la resolución y que fue en parte, aportada por la recurrente", indica el informe de Jurídica, y que "no hizo otra cosa que agravar los hechos oportunamente denunciados y adoptando el criterio de razonabilidad".