Resolución de servicios mínimos en TCP: "No es un tema semántico, es una esencialidad edulcorada", aseguró García

El senador del Partido Nacional, Javier García, se refirió este lunes a la decisión del Poder Ejecutivo de establecer "servicios mínimos" en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo ante el conflicto entre la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato de trabajadores en la negociación del nuevo convenio colectivo.

"No es un tema semántico, es una esencialidad edulcorada, pero es una esencialidad a los efectos de evitar una crisis política con el ministro Castillo en la interna del Frente. Pero, no hay que pararse en lo semántico, eso es lo menos importante. Lo importante ahora es ver de dónde partimos, y partimos de un daño que se produjo en el puerto muy serio, a la imagen del país, a la competitividad del puerto, a la producción", aseguró.

García indicó que en los últimos ocho meses hubo un paro por semana, con casi 40 días de paralizaciones. El legislador instó a trabajar para recuperar el trabajo en el puerto, la imagen y la seriedad de la terminal marítima, que ahora es vista como conflictiva, según manifestó.

El nacionalista acusó una reacción tardía del gobierno por no haber realizado una correcta valoración de los daños.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Gustavo González, afirmó que la salida encontrada en TCP es la del medio. "No se decretó la esencialidad, por suerte", aseguró y responsabilizó a lo que catalogó como "entrega" de la administración anterior a la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto a Katoen Natie hasta 2081.

González acusó a la empresa de mantener una postura intransigente y apuntó a una campaña contra los trabajadores. "Nunca se piensa que el huelguista tiene que pagar el alquiler de la casa, la luz, el agua; siempre se piensa en los pobres patrones, estos no son ningunos pobres patrones. Se han negado sistemáticamente al diálogo", indicó el frenteamplista.

El legislador sostuvo que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución de la República. Para González, la esencialidad "hubiera sido terrible" para el gobierno del Frente Amplio y para los trabajadores portuarios, y además "hubiera empeorado la situación" en el puerto.