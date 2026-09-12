PIT-CNT considera excesivos los servicios mínimos establecidos por el gobierno en la terminal de contenedores

El gobierno tomó la decisión de establecer los servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y lo comunicó este viernes, informó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, este viernes en la Rural del Prado.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, comunicó a la empresa y al sindicato de la Terminal Cuenca del Plata la resolución ante el conflicto que se mantiene sin resolución hasta el momento.

Con esta resolución, "en caso de que el sindicato tome una medida, tiene que garantizar que se cumplan estos servicios mínimos". En este marco, la negociación continúa y el objetivo del gobierno es "solucionar el tema de fondo".

Este sábado el secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado donde explica que la empresa y los trabajadores llevan a cabo conversaciones desde hace seis meses "sin haber arribado hasta el momento a un convenio colectivo de empresa" y que el Ministerio de trabajo "ha convocado a ambas partes a los efectos de que, en un plazo de 72 horas, acuerden los servicios mínimos que deben desarrollarse ante eventuales medidas de acción de huelga, ámbito en el cual no se ha producido un acuerdo entre las partes".

"Es usual, en distintos ámbitos del mundo del trabajo, el desarrollo de servicios mínimos garantizados, con especial cuidado de aquellas actividades que pueden afectar la vida, la salud o la seguridad de los compatriotas, pero que en todos estos lugares los criterios se fijan de común acuerdo entre las partes de la relación laboral", puntualiza.

Expresa además que "ninguna normativa puede inhibir el derecho de huelga como derecho humano fundamental, debidamente consagrado en la Constitución de la República".

Por lo expresado anteriormente el secretariado resuelve "Declarar su solidaridad con los trabajadores, en su brega por arribar a un convenio colectivo que regule los derechos de los trabajadores en la Terminal Cuenca del Plata".

Agrega que "parece ser excesiva la determinación por parte del Poder Ejecutivo de los servicios mínimos establecidos en el presente decreto en función de que los mismos se acercan a una situación de normalidad en el trabajo" y exhorta a los involucrados "en especial a la empresa, a desarrollar todos los esfuerzos durante la próxima semana (en la cual la organización sindical no tiene medidas de acción directa definidas) para encontrar soluciones de fondo que permitan arribar a un convenio colectivo acordado entre las partes involucradas en la negociación".