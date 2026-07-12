Residencial de La Unión: anexo no declarado, 9 ancianos quedaron y son monitoreados por SAME y, dos personas detenidas

El subdirector general de Salud Pública, Gerardo Bruzzone, indicó a Subrayado que el residencial inició un proceso de habilitación hace dos años y venía siendo seguido por el equipo de Fiscalizaciones y Habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Mides.

"Tomamos conocimiento que existe un anexo que no está declarado (...) en donde tenían personas mayores que estaban viviendo en ese lugar y que no estaba con ningún tipo de declaración para el Ministerio de Salud Pública y para el Ministerio de Desarrollo Social ", explicó.

Y agregó: "Tenía una última inspección de mayo, se había relevado algunas observaciones que eran importantes para levantar, pero que tampoco eran de gran gravedad en ese momento, eran más del estilo administrativas si se quiere".

Según Bruzzone, este lugar no figuraba en ninguno de los registros por lo que no estaba en el radar de seguimiento.

Además, comentó que SAME 105 estuvo en el residencial y evaluó la situación de los residentes. En un primer momento, trasladaron a cuatro personas a un hospital ya que requerían valoración médica. "Ya están todos estables y dados de alta", dijo.

Y añadió: "Seis de los 19 que había cuando se llegó a ese lugar fueron distribuidos con sus familias y quedaron 9 que son los que están al cuidado de una cooperativa de cuidados en tanto se hace todo el proceso".

El jerarca indicó que todos los días irán equipos de SAME a valorarlos.

Según señaló, la directora técnica del residencial no estaba enterada de la situación del anexo donde fueron encontradas estas personas.

El caso

Todo quedó al descubierto en la noche de este viernes cuando un señor gritó en pedido de ayuda y el 911 fue alertado. Policía y Bomberos fueron al lugar para poder abrir la puerta y se encontraron con unos 20 adultos mayores hacinados.

Asistencia, seguimiento y control diario, psicóloga, estimulación cognitiva, menú balanceado y wifi son algunas de las promesas de servicio que se lee en el cartel del residencia Cayetano, ubicado en Comercio y Mateo Cabral, en el barrio La Unión.

Un lugar que promete cuidar a los adultos mayores, pero solo en el cartel de la fachada porque el residencial es, en realidad, en otra vivienda a pocos metros, ubicada sobre la calle Mateo Cabral donde lo que abunda es el mal olor, el estado de abandono y las negligencias de atención a la vejez.

En imágenes del interior del residencial clandestino a las que accedió Subrayado se ven bolsas de residuos con las pertenencias de los residentes, abrigos sucios y mojados y una silla con un balde que oficia de baño.

El lugar fue inspeccionado por la Policía, que dio cuenta a Fiscalía sobre la situación y ordenó la detención de la dueña del residencial, una mujer 46 de años y a la encargada de 49 años, ambas sin antecedentes penales. Ahora están a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, durante la mañana y el mediodía del sábado llegaron varios familiares de los residentes sorprendidos por la situación. Algunos contaron a Subrayado que las visitas con sus familiares eran programadas con fecha y hora por el residencial y que se hacían en el local de la esquina, que tiene cartelería y por dentro de veía limpio y prolijo.

Lo que los familiares no sabían es que, en realidad, estos abuelos pasaban sus días abandonados en la casa de enfrente. Al ingresar se encontraron con varios adultos mayores e incluso, según contaron, una mujer estaba fracturada allí desde hacía varios días.

Cristina tuvo que dejar a su madre de 84 años en este residencial hace 15 días y contó cómo fue engañada sobre el lugar donde viviría su familiar.