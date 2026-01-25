Rescataron a dos argentinos que perdieron control de canobote en el río Uruguay

La Armada Nacional informó el rescate de dos argentinos en el río Uruguay, al mediodía de este domingo.

Personal de la Prefectura de Salto realizaba tareas de patrullaje por la zona de seguridad de Salto Grande cuando observaron a dos personas solicitando auxilio. Inmediatamente se dirigieron al lugar y los rescataron en buenas condiciones de salud.

Al ser consultados sobre lo ocurrido declararon que perdieron el control de su canobote debido al oleaje de la zona y debieron abandonarlo. También agregaron que la embarcación no tenía matrícula por la normativa nacional. Los rescatados fueron entregados a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, quiénes se hicieron cargo del procedimiento.