informó la armada nacional

Rescataron a dos argentinos que perdieron control de canobote en el río Uruguay

Fueron rescatados por personal de Prefectura de Salto que patrullaba la zona y entregados a funcionarios de Prefectura Naval Argentina.

rescate-armada-salto

Personal de la Prefectura de Salto realizaba tareas de patrullaje por la zona de seguridad de Salto Grande cuando observaron a dos personas solicitando auxilio. Inmediatamente se dirigieron al lugar y los rescataron en buenas condiciones de salud.

Al ser consultados sobre lo ocurrido declararon que perdieron el control de su canobote debido al oleaje de la zona y debieron abandonarlo. También agregaron que la embarcación no tenía matrícula por la normativa nacional. Los rescatados fueron entregados a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, quiénes se hicieron cargo del procedimiento.

