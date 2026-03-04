Condenaron al taxista detenido en el Cerro con droga en el vehículo; irá a la cárcel por 2 años y 4 meses

El taxista de 37 años detenido el lunes por la Policía en un control en Pedro Castellano y Turquía, en el Cerro de Montevideo, con droga en el vehículo fue condenado en un proceso abreviado a 2 años y 4 meses de prisión.

La detención ocurrió en horas de la noche cuando a los efectivos de la Zona Operacional IV les llamó la atención que el taxi tuviera en la parte trasera marcas compatibles con las de disparos de arma de fuego.

Los policías ordenaron que el conductor detuviera la marcha y al inspeccionar el vehículo encontraron una caja blanca con 25 envoltorios de sustancia amarillenta. El hombre era el propietario del taxi y ya contaba con antecedentes por tráfico interno de armas de fuego de 2018.

A la Policía, le dijo que no sabía de la sustancia y que el taxi es conducido también por otros dos hombres. Fue detenido y el vehículo incautado, además 6.270 pesos, dos celulares y el POS del taxi.

La Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno logró su condena como autor de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente.