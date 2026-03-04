RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROCESO ABREVIADO

Condenaron al taxista detenido en el Cerro con droga en el vehículo; irá a la cárcel por 2 años y 4 meses

La Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno logró la condena del hombre de 37 años como autor de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente.

taxi-generico-y-policia

El taxista de 37 años detenido el lunes por la Policía en un control en Pedro Castellano y Turquía, en el Cerro de Montevideo, con droga en el vehículo fue condenado en un proceso abreviado a 2 años y 4 meses de prisión.

La detención ocurrió en horas de la noche cuando a los efectivos de la Zona Operacional IV les llamó la atención que el taxi tuviera en la parte trasera marcas compatibles con las de disparos de arma de fuego.

Los policías ordenaron que el conductor detuviera la marcha y al inspeccionar el vehículo encontraron una caja blanca con 25 envoltorios de sustancia amarillenta. El hombre era el propietario del taxi y ya contaba con antecedentes por tráfico interno de armas de fuego de 2018.

disturbios en malvin norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego
Seguí leyendo

Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego

A la Policía, le dijo que no sabía de la sustancia y que el taxi es conducido también por otros dos hombres. Fue detenido y el vehículo incautado, además 6.270 pesos, dos celulares y el POS del taxi.

La Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno logró su condena como autor de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026
UTILIZÓ un CORTE CASERo

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

Te puede interesar

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación video
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Un proceso iniciado con intencionalidad política y tiene un crédito contra el Estado; García y Ojeda sobre Besozzi video
SOBRESEIMIENTO DEL INTENDENTE DE SORIANO

"Un proceso iniciado con intencionalidad política" y "tiene un crédito contra el Estado"; García y Ojeda sobre Besozzi

Dejá tu comentario