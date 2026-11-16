Un hombre fue detenido y se le incautaron drogas durante un procedimiento policial en Salto.

Próximo a las dos de la madrugada, una patrulla de la seccional tercera que se encontraba realizando recorridas de rutina por zonas del barrio Ceibal y Salto Nuevo se topó con un motociclista, que al notar la presencia de la Policía, intentó escapar.

Fue allí que se inició una persecución que culminó en las inmediaciones de la calle Entre Ríos al 1100. El sujeto se había escondido detrás del muro de una vivienda. Al proceder a su identificación, se constató que entre sus pertenencias llevaba una mochila de color rosado que tenía dentro, dos balanzas de precisión, 166.350 pesos y aproximadamente dos kilogramos de pasta base y cocaína.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Los investigadores que también le incautaron el teléfono celular esperan por las pericias que Policía Científica realizará sobre el aparato telefónico.

Temas de la nota persecución

Salto

Drogas