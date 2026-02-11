La Policía detuvo a un hombre que se descartó de un arma al notar la presencia policial; estaba requerido por varios hurtos.
Requerido fue detenido por la Policía tras descartarse de un arma en la vía pública, en el marco de operativo
Los efectivos realizaban el Operativo Ñandubay en el barrio Malvín Norte cuando un testigo dio aviso.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre salió de su casa y cuando vio que estaba la Policía se alejó y tiró el arma en el pasto.
Un testigo vio la situación y dio aviso a los efectivos que luego encontraron el arma y detuvieron al individuo, en otro de los puntos de control.
Seguí leyendo
Detuvieron a Liber Ernesto Serrón Balardini, requerido por un homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa
Policía Científica trabaja en la escena.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI
Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA
BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA
Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO
Dejá tu comentario