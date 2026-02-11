Requerido fue detenido por la Policía tras descartarse de un arma en la vía pública, en el marco de operativo

La Policía detuvo a un hombre que se descartó de un arma al notar la presencia policial; estaba requerido por varios hurtos.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre salió de su casa y cuando vio que estaba la Policía se alejó y tiró el arma en el pasto.

Un testigo vio la situación y dio aviso a los efectivos que luego encontraron el arma y detuvieron al individuo, en otro de los puntos de control.

Policía Científica trabaja en la escena. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2021709158471631304&partner=&hide_thread=false #AHORA | Malvín Norte: en el marco del Operativo Ñandubay, la Policía detuvo a un hombre que se descartó de un arma; estaba requerido por varios hurtos. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/rzXOH6jtPF — Subrayado (@Subrayado) February 11, 2026

Temas de la nota requerido

Policía

detenido

Malvín Norte