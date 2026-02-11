RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALVÍN NORTE

Requerido fue detenido por la Policía tras descartarse de un arma en la vía pública, en el marco de operativo

Los efectivos realizaban el Operativo Ñandubay en el barrio Malvín Norte cuando un testigo dio aviso.

arma-incautada-malvín-norte

La Policía detuvo a un hombre que se descartó de un arma al notar la presencia policial; estaba requerido por varios hurtos.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre salió de su casa y cuando vio que estaba la Policía se alejó y tiró el arma en el pasto.

Un testigo vio la situación y dio aviso a los efectivos que luego encontraron el arma y detuvieron al individuo, en otro de los puntos de control.

detuvieron a liber ernesto serron balardini, requerido por un homicidio ocurrido en ciudad de la costa
Seguí leyendo

Detuvieron a Liber Ernesto Serrón Balardini, requerido por un homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa

Policía Científica trabaja en la escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2021709158471631304&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14 video
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
AOEC SE REÚNE ESTE JUEVES

Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, a pocos metros de los Dedos video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Dejá tu comentario