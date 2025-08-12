RECIBÍ EL NEWSLETTER
República Ganadera: abogado de damnificados denuncia falta de avances y afirma que hay elementos para imputar

Juan Pablo Decia sostuvo que el caso quedó relegado porque la atención y los recursos de la Fiscalía se destinaron a la investigación en torno a Conexión Ganadera.

Más de mil personas resultaron afectadas por la causa de República Ganadera y esperan avances por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos.

La próxima semana declararán cinco personas y hay otras cinco que ya lo hicieron. Todos los citados eran empleados o mantenían algún tipo de vínculo con los exdirectores Jasidakis y Mussio. Además, la Fiscalía va a pedir que se prorrogue la medida cautelar de cierre de fronteras que vencen el 22 de agosto.

Según señalan algunos de los damnificados y sus representantes legales, el caso de República Ganadera no avanza con celeridad. El abogado Juan Pablo Decia indicó que a nivel penal declararon mandos medios de la empresa y que en los próximos días lo harán otros.

Maldonado: vendían bebidas alcohólicas contrabandeadas con etiquetas falsas para pasarlas por importadas

Para el abogado, el caso de República Ganadera quedó relegado porque la atención y los recursos de la Fiscalía se destinaron a la investigación en torno a Conexión Ganadera. Además, consideró que hay elementos objetivos para formalizar la investigación contra los directores de la empresa.

