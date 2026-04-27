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REUNIÓN CON INTERIOR

Repartidores de PedidosYa reclaman delimitar zonas rojas y restringir pedidos en efectivo por la noche

Los trabajadores se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Negro, donde se acordó la conformación de una mesa de trabajo con la empresa y el Ministerio de Trabajo.

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El sindicato de trabajadores de PedidosYa se reunió este lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con altas autoridades de la Policía Nacional tras el asesinato de un repartidor de 31 años el viernes de noche durante una rapiña en Carrasco Norte.

Desde la Unión de Trabajadores de PedidosYa, Yornel Morales, aseguró que fue una reunión positiva y destacó que se logró construir un canal de comunicación directamente con los organismos del Estado para trabajar en el tema de la seguridad de los repartidores. Se construirá una mesa de trabajo entre los repartidores, la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Morales indicó que la situación de inseguridad afecta no solo a los repartidores sino que están expuestos todos quienes circulan en moto por la ciudad.

Foto: Carlos Negro en X. Reunión con sindicato de trabajadores.
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Los trabajadores reclaman a la empresa delimitar zonas rojas y restringir los pedidos en efectivo después de determinada hora de la noche. Afirman que desde el año pasado han tenido varias instancias bipartitas, pero sin respuestas a sus planteos.

Negro recibirá este martes a las 17 horas a representantes de la empresa para continuar tratando el tema.

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