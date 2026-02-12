Representantes de BASF llegarán en marzo a Uruguay a reunirse con el gobierno por la reestructura de la compañía

Representantes de la empresa alemana BASF llegarán en marzo a Uruguay a reunirse con el gobierno por la reestructura de la compañía, que implicará el despido de parte de la plantilla de trabajadores en el país.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo , indicó este jueves que hubo comunicación oficial con los representantes de la empresa, que ratificaron el contenido del comunicado público .

"No hay una decisión tomada en el Uruguay o para el Uruguay sola, pura y exclusivamente. Hay una decisión de la empresa que está discutiendo una estrategia en el mercado, estrategia de competitividad y de productividad", afirmó Castillo.

"Todavía no tienen bien el resultado pero puede traer consecuencias de envío a seguro de paro, capaz que ocasionales achiques de la plantilla también", acotó.

Castillo fue consultado por las empresas que deciden irse de Uruguay. "Se han ido varias. Pero cuando se va una empresa es noticia, porque nos golpea, porque nos choca, porque nadie quiere que esto ocurra", indicó. "Lo que sucede es que los anuncios de instalación de nuevas empresas no son noticia. Más o menos estamos en los mismos niveles de empleo. Hay más personas ocupadas ahora que el año pasado", remarcó.