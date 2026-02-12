Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama

El presidente Yamandú Orsi encabezará este viernes el primer Consejo de Ministros del año. La convocatoria será a partir de las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva, informó Presidencia de la República.

Uno de los temas que estará en el Consejo de Ministros de este viernes será la situación contractual con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, había adelantado el lunes que el gobierno está "en un momento crucial, de definiciones, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de tomar decisiones". "No vamos a hacer que nada contamine con una declaración este tema que tenemos que ir a una resolución, la mejor posible", sostuvo.

Una auditoria realizada a Cardama llegó a la conclusión de que este no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega de las dos patrullas oceánicas.

El martes, Lazo fue consultada sobre la posibilidad de rescindir el contrato y expresó que "hay que mantener sobriedad para no entorpecer este camino que se ha iniciado".

"La última palabra la hemos trabajado en conjunto. Por supuesto que el presidente siempre tiene la última palabra, pero esto se ha trabajado muy seriamente por equipos jurídicos calificados, tanto de Presidencia como del Ministerio de Defensa", agregó.

El 15 de febrero, el gobierno uruguayo debería abrir una nueva carta de crédito para cumplir con el próximo hito del contrato, que consistía en la colocación de los motores Caterpillar por parte del astillero, hecho que no se cumplió.

El Consejo de Ministros de este viernes se da tras el regreso del mandatario y la delegación oficial de autoridades y empresarial luego de una gira de varios días a China, donde se suscribieron más de 30 acuerdos relativos a comercio, ciencia y tecnología, ambiente, producción agropecuaria, cultura, educación y gestión de emergencias.

Al finalizar el encuentro habrá una conferencia de prensa.