RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESA CONVOCÓ A LA PRENSA

Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera

La planta trabajará hasta este viernes como centro de distribución, indicó la empresa al gobierno. La cooperativa habla de una "situación crítica" e "intransigencia sindical" y convoca a un diálogo con la prensa.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.

El Consejo Nacional de Delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió este jueves realizar un paro de 24 horas a nivel nacional a partir de los turnos de la noche y hasta los nocturnos del viernes 13.

La medida sindical es en respuesta a la decisión adoptada por Conaprole de cerrar definitivamente el Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.

Además, se resolvió convocar a una asamblea general de la AOEC para el jueves 19 para evaluar la situación y analizar futuros pasos a seguir en el marco del conflicto que el gremio mantiene con la empresa.

sindicato de conaprole se reunio con ministerio de trabajo; aguardan instancia con la empresa y tienen medidas preparadas
Seguí leyendo

Sindicato de Conaprole se reunió con Ministerio de Trabajo; aguardan instancia con la empresa y tienen medidas preparadas

Por último, se faculta al Consejo Directivo a implementar la medida de no cargar productos ni leche para los departamentos de Rivera y Artigas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había convocado a todas las partes ab una instancia de diálogo junto a los Ministerios de Ganadería e Industria, pero la empresa no se presentó. El MTSS intervino en busca de una solución urgente al conflicto, pero las gestiones no han dado resultado y el sindicato resolvió el paro.

Desde Conaprole, se indicó al gobierno que la planta de Rivera trabajará hasta este viernes como centro de distribución.

La empresa convocó a la prensa para este viernes a las 11 de la mañana en Lima y Cuareim para hablar sobre "la situación crítica a la que se enfrenta la cooperativa debido a la intransigencia sindical que sigue negándose a negociar por el bien de los trabajadores y de toda la cadena láctea", se indicó.

COMUNICADO CONAPROLE
Temas de la nota

Lo más visto

video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"
inumet

Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes
PLAYA DEL CERRO

Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad
LAS PIEDRAS

Condenaron a 15 años de cárcel al hombre que asfixió y prendió fuego a una mujer tras una discusión
Habla víctor trezza

Pablo Goncálvez en Punta del Este: "Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas", dice jefe de Policía

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
EMPRESA CONVOCÓ A LA PRENSA

Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera
Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi encabezará este viernes el Consejo de Ministros en días de definiciones sobre el contrato con Cardama
Director de la Policía aseguró que delincuentes estuvieron cerca de concretar el robo a un banco en Ciudad Vieja video
"LO NEUTRALIZAMOS A TIEMPO", DIJO AZAMBUYA

Director de la Policía aseguró que delincuentes "estuvieron cerca" de concretar el robo a un banco en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario