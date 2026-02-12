El Consejo Nacional de Delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió este jueves realizar un paro de 24 horas a nivel nacional a partir de los turnos de la noche y hasta los nocturnos del viernes 13.
Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera
La planta trabajará hasta este viernes como centro de distribución, indicó la empresa al gobierno. La cooperativa habla de una "situación crítica" e "intransigencia sindical" y convoca a un diálogo con la prensa.
La medida sindical es en respuesta a la decisión adoptada por Conaprole de cerrar definitivamente el Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.
Además, se resolvió convocar a una asamblea general de la AOEC para el jueves 19 para evaluar la situación y analizar futuros pasos a seguir en el marco del conflicto que el gremio mantiene con la empresa.
Sindicato de Conaprole se reunió con Ministerio de Trabajo; aguardan instancia con la empresa y tienen medidas preparadas
Por último, se faculta al Consejo Directivo a implementar la medida de no cargar productos ni leche para los departamentos de Rivera y Artigas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había convocado a todas las partes ab una instancia de diálogo junto a los Ministerios de Ganadería e Industria, pero la empresa no se presentó. El MTSS intervino en busca de una solución urgente al conflicto, pero las gestiones no han dado resultado y el sindicato resolvió el paro.
Desde Conaprole, se indicó al gobierno que la planta de Rivera trabajará hasta este viernes como centro de distribución.
La empresa convocó a la prensa para este viernes a las 11 de la mañana en Lima y Cuareim para hablar sobre "la situación crítica a la que se enfrenta la cooperativa debido a la intransigencia sindical que sigue negándose a negociar por el bien de los trabajadores y de toda la cadena láctea", se indicó.
