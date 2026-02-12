Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera

El Consejo Nacional de Delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió este jueves realizar un paro de 24 horas a nivel nacional a partir de los turnos de la noche y hasta los nocturnos del viernes 13.

La medida sindical es en respuesta a la decisión adoptada por Conaprole de cerrar definitivamente el Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.

Además, se resolvió convocar a una asamblea general de la AOEC para el jueves 19 para evaluar la situación y analizar futuros pasos a seguir en el marco del conflicto que el gremio mantiene con la empresa.

Por último, se faculta al Consejo Directivo a implementar la medida de no cargar productos ni leche para los departamentos de Rivera y Artigas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había convocado a todas las partes ab una instancia de diálogo junto a los Ministerios de Ganadería e Industria, pero la empresa no se presentó. El MTSS intervino en busca de una solución urgente al conflicto, pero las gestiones no han dado resultado y el sindicato resolvió el paro.

Desde Conaprole, se indicó al gobierno que la planta de Rivera trabajará hasta este viernes como centro de distribución.

La empresa convocó a la prensa para este viernes a las 11 de la mañana en Lima y Cuareim para hablar sobre "la situación crítica a la que se enfrenta la cooperativa debido a la intransigencia sindical que sigue negándose a negociar por el bien de los trabajadores y de toda la cadena láctea", se indicó.