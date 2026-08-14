Representantes de Asociación de Hogares Asistidos se movilizaron en reclamo de atraso de cuatro meses en partidas

Representantes de la Asociación de Hogares Asistidos, contratada por una organización que tiene convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para la derivación de personas asistidas por el Mides, reclaman por una deuda de cuatro meses de las partidas que recibe de la organización que la contrata por cada beneficiario que atiende, lo que ha llevado al cierre de hogares, aseguran.

Leonardo Benavente, representante de la Asociación Sociales, afirmó que “muchos de los hogares han cerrado” y que otros “han tenido sustento o la espalda para soportar y otros, como nuestro caso, han sacado préstamos, que ya no tenemos más de ninguna índole, de ningún lugar, y estamos en un proceso de deuda y clearing”.

Las asociaciones que están en esta situación atienden a “más de 700 usuarios” que “son personas que han salido de la calle y todos en consumo problemático de sustancias”.

Desde el Mides indicaron a Subrayado que los manifestantes no son trabajadores tercerizados y, por tanto, no cobran partidas directamente del Ministerio de Desarrollo Social. No se trata de atrasos salariales, sino de la organización que sí tiene convenio con el Mides y le paga a las asociaciones que contrata para atender a los usuarios del Mides en esos hogares asistidos.

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