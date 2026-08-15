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CASO DE OCTUBRE DE 2025

Dos policías de Artigas condenados a diez meses de libertad a prueba por abuso de autoridad contra un detenido

El caso ocurrió en octubre de 2025. El hombre denunció que tras ser detenido en una intervención fue víctima de una situación irregular en una dependencia policial.

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Dos policías de Bella Unión en Artigas fueron condenados a diez meses de libertad a prueba en un caso de abuso de autoridad contra un detenido. El caso ocurrió en octubre de 2025.

El hombre denunció que tras ser detenido en una intervención fue víctima de una situación irregular, de la que no se dieron mayores detalles, durante su permanencia en una dependencia policial.

Eso motivó una investigación que, entre otros elementos, analizó los registros de las cámaras de videovigilancia para esclarecer lo que había ocurrido y determinar la eventual responsabilidad de los policías.

Foto: FocoUy. Archivo.
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La víctima y los denunciados declararon ante la Fiscalía y luego de la audiencia en el Juzgado Letrado de 2º turno de Bella Unión se dispuso la condena de los dos policías por un delito de abuso de autoridad contra los detenidos, determinándose para ambos la pena de diez meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba, con la imposición de medidas sustitutivas a la cárcel.

En tanto, la Jefatura de Policía inició un sumario para determinar las responsabilidades de los efectivos desde el punto de vista administrativo.

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