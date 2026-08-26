Reportan nueva balacera en una de las esquinas más violentas del barrio Marconi

Una nueva balacera ocurrió este miércoles a primera hora de la tarde en Enrique Castro y Tomás Burgueño. No hubo reporte de heridos.

Pasado el mediodía, el sistema Shotspotter registró disparos. Policías que fueron al lugar preservaron la escena porque allí encontraron seis casquillos. La Policía Científica concurrió para hacer las pericias correspondientes.

Asimismo, policías de diversas reparticiones se desplegaron en la zona.

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En tanto, a esa esquina del barrio Marconi la Policía concurre con asiduidad debido a que se registran hechos violentos.

Mientras la Policía trabaja este miércoles en busca de pericias, se observa una casa en una esquina que, tiempo atrás, fue atacada a tiros.

En mayo de 2026, un hombre que vivía en la calle fue asesinado allí. Entonces, el sistema Shotspotter registró 14 detonaciones de arma de fuego.

El 9 de enero, una mujer que estaba en el frente de su casa en esa cuadra resultó herida. La Policía estimó entonces que se trató de una bala perdida. A pocos metros, fueron hallados 80 casquillos.

Marconi es uno de los barrios intervenidos por el Ministerio del Interior. En junio pasado la Policía hizo diez allanamientos donde detuvo a 13 personas e incautó armas, drogas y dinero.